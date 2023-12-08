⚡ Финал Гран-при среди юниоров. Несет и Маркелов лидируют после ритм-танца, Ткаченко и Киляков – 2-е, Гримм и Савицкий – 3-и
Американцы Несет и Маркелов выиграли ритм-танец в финале Гран-при среди юниоров.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Пекин, Китай
Танцы на льду, юниоры
Ритм-танец
1. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) – 72,48
2. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль) – 68,14
3. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия) – 66,49
4. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция) – 61,60
5. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина) – 60,20
6. Яли Педерсен – Джеффри Чен (США) – 54,30
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