Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров впервые вышел на лед на коньках после ампутации. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Костомаров показал видео, как он тренируется в протезах на катке. На опубликованых кадрах он учится разгоняться, тормозить, делает «фонарики».

«А я говорил, что я встану на лед!» — отметил спортсмен.

Фигурист также рассказал, что все этапы его восстановления задокументированы съемочной бригадой. В результате материалы превратят в «большое кино», премьера которого ожидается 8 марта. Костомаров не раскрыл название будущей картины и предложил писать свои варианты в комментариях.

Напомним, что Костомарова госпитализировали 10 января с пневмонией. Его состояние оценивалось как тяжелое. В связи с развитием осложнений врачи ампутировали спортсмену обе стопы и пальцы левой руки. 8 мая Костомаров опубликовал первый пост после госпитализации, рассказав, что его «вытащили с того света» и ему предстоит «много тяжелой работы над собой». В начале июля его выписали из больницы, после чего спортсмен продолжил восстановление.