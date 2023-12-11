«Какой молодец!». Тарасова обрадовалась возвращению Костомарова на лед
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в будущем обязательно примет участие в шоу как фигурист - стоя на коньках. Таким мнением с ТАСС поделилась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
В понедельник Костомаров выложил видео в своем телеграм-канале, где он катается на коньках. Спортсмен успешно выполнил базовое упражнение "фонарики".
"Какой молодец! - сказала Тарасова. - Вот, что такое сильный человек. Слов нет. Не сомневалась, что он кататься будет, просто не сомневалась, и бог ему в помощь во всем, что он делает. Он один такой, я им горжусь и не сомневаюсь, что он будет участвовать в шоу, катаясь на коньках".
Олимпийский чемпион в танцах на льду фигурист Роман Костомаров встал на коньки и провел первую ледовую тренировку на протезах. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
"Друзья, всем привет, как и обещал, я вышел на лед, - написал Костомаров. - Делюсь с вами небольшим отрывком с тренировки, мои первые шаги на льду в детстве видели только родители. Можно сказать, что я заново учусь и теперь первые шаги увидит вся страна. Все тщательно задокументировано съемочной бригадой, которая каждый день сопровождает нас с Оксаной [Домниной] (женой Костомарова - прим. ТАСС). Будет большое кино".
В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, в феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. Костомаров прошел процедуру протезирования ног и одной руки. Ранее он заявлял о желании вернуться на лед и возобновить выступления в ледовых шоу.
Костомарову 46 лет. В дуэте с Татьяной Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на то, что фигурист Роман Костомаров впервые вышел на лёд в коньках после протезирования.
«Я рада за Романа и уверена, что мы с ним прокатимся вместе по льду уже в скором времени», — приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».
Возвращение олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова к ледовым тренировкам после ампутации стоп невероятно, но по настрою фигуриста было понятно, что он вскоре это сделает. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпиады 2018 года в командном турнире Александр Энберт.
"Это что-то невероятное. Когда мы виделись в Сочи и разговаривали там, когда был спектакль "Письма любви", видел его настрой, действительно начал понимать, что уже вот-вот скоро увидимся с ним не только в раздевалке, но и на льду. Сейчас его фигурное катание вызывает невероятные эмоции", - сказал Энберт.
"Я рад, что он находит в себе силы, мотивацию и желание кататься. Для фигуриста лед - это целая жизнь. Я рад, что он снова на льду" - добавил собеседник агентства.
Российская телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская отреагировала на выход фигуриста Романа Костомарова на лёд впервые после протезирования.
«Вчера как раз говорили по телефону с Романом вместе с Женей. Полон сил, полон оптимизма, поистине герой! Синоним надежды для миллионов людей, которые после трагедий ищут в себе силы вернуться к жизни.
Лёд — особенная стихия, совершенно иное измерение. Он не прощает слабых, но он поднимает и возвеличивает сильных — ещё выше, ещё громче. И покрывает их ещё большей славой — за горячее сердце и за сталь внутри.
Вот, что такое русское фигурное катание. Вот, что такое наш русский спорт. Вот, что такое наши спортсмены, наши люди. Вот то, зачем родители отдают детей на лед.
Роман — моё безграничное уважение и восхищение!» — написала Рудковская в своих соцсетях.
Роман Костомаров определенно вернется на лед и продолжит участвовать в шоу, сообщила NEWS.ru депутат Госдумы заслуженный мастер спорта России и олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее словам, зрители всячески будут поддерживать фигуриста, который сумел воодушевить и вдохновить многих людей по всему миру.
Очень рада, что Роман Костомаров выходит на лед. Я даже переживала, существуют ли коньки, на которых можно кататься с протезами. Теперь мы видим, что они есть, возможно, их сделали специально для спортсмена, и это здорово. Но понятно, что он не сможет выполнять все элементы, которые совершал до этого. Но определенные вещи он исполнять сможет, поэтому я уверена, что Роман продолжит участвовать в шоу и, возможно, даже откроет новую веху в фигурном катании, — рассказала Журова.
Она отметила, что многие известные фигуристы захотят, чтобы Костомаров принял участие в их ледовых шоу. Например, он может поработать вместе с Татьяной Навкой или Ильей Авербухом, предположила Журова.
Не знаю, сможет ли он выполнять элементы поддержки вместе с партнершей. Такие вещи нужно пробовать отработать, чтобы Роман не опасался за свою напарницу. Думаю, Костомаров примет участие в шоу Татьяны Навки, ранее он уже участвовал в шоу Авербуха. Прекрасно себя там показал, поэтому и продолжит наверняка делать это впредь. Ему роль найдут, и поверьте, когда он выйдет на лед, его встретят бурными аплодисментами, — заключила Журова.
Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на то, что фигурист Роман Костомаров впервые вышел на лёд после протезирования, и рассказал, что скоро Костомарова можно будет увидеть в шоу.
«Он, во-первых, очень талантливый человек. Во-вторых, очень сильный. То, что он встал на коньки – это чудо. У него, по сути, сейчас нет икроножных мышц, которые отвечают за владение коньком: за переднюю часть конька, за заднюю. Он этого всего лишён!
Я вообще не понимаю, как он катается. Он, конечно, герой. Уже троечки делает, кросс-роллы выполняет лучше, чем я. Я, конечно, поражён его силой воли, характером. Он это ещё всё с юмором делает. Люди будут потрясены, когда увидят его на льду. Не хочу раскрыть все секреты, но вы его скоро увидите в шоу», — приводит слова Жулина Metaratings.
Возвращение олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова на лед в коньках является неожиданным и невероятным. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
"Это просто невероятно! Все понимали, что он когда-нибудь вернется на лед, но никто не ожидал, что это случится так скоро. Роман - просто герой, он является примером огромного мужества для всех", - сказала Бестемьянова.
Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров рассказал, как воспринял ампутацию ног и рук как следствие тяжелейшей пневмонии.
«Сейчас сложно вспомнить те эмоции, когда лежал на больничной кровати. Конечно, сетовал на то, что я невезучий человек. Жизнь жестоко обошлась со мной, несправедливо. В тот момент я всё валил на жизнь. Почему именно я? Зачем? Вроде работал и занимался своим любимым делом, семья, дети. И всё резко подорвалось. Ампутация одна, вторая. Я горько плакал и понимал, что это конец света. Хоть меня и утешали, что всё будет хорошо, будут протезы, но как я могу лишиться ног, рук. Хотелось уснуть. Думал, зачем таких людей оставлять жить.
Каждодневная поддержка близких вытаскивает тебя. Всё очень медленно. Сначала ждёшь, что заживут ноги, потом вертикализируешься, всё атрофировано, весишь 60 килограммов, и не понимаешь, с чего начинать. Месяца три работал, чтобы нормально сидеть. Потом мне дали тренировочные процессы, я впервые встал на ноги. Была ужасная боль, но реабилитологи были в шоке, что я смог сделать первые шаги.
Первое время хотелось просто лежать. Нет желания, апатия, думаешь: пропади всё пропадом. Но постепенно находишь в себе силы. Я сказал, что не поеду домой, пока не встану на ноги. Не хотел, чтобы дети видели меня в коляске. Мама детей подготавливала, что папа теперь робот 360. Сын спрашивает: «Пап, а можно, чтобы у тебя и голова поворачивалась на 360 градусов?». Я думаю, пока так не надо», — приводит слова Костомарова «РИА Новости Спорт».