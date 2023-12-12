Собинина и Ходыкин пропустят чемпионат России в Челябинске
Российские фигуристы Таисия Собинина и Денис Ходыкин не выступят на Чемпионате России по фигурному катанию, который состоится в Челябинске с 21 по 24 декабря.
«Всё в порядке, наши тренировки продолжаются, мы работаем. Просто по семейным обстоятельствам вынуждены пропустить чемпионат России, нам нужно быть в Москве», — цитирует Ходыкина Sport24.
Напомним, в этом сезоне спортивная пара приняла участие в двух этапах Гран-при России. Третий этап в Красноярске пара завершила на четвёртом месте. По результатам четвёртого этапа в Казане фигуристы заняли шестое место.
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