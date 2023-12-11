Акатьева не вошла в число участниц чемпионата России по фигурному катанию

Софья Акатьева не включена в список участниц чемпионата России по фигурному катанию, который опубликован на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Акатьева является действующей чемпионкой России. «Матч ТВ» в ноябре сообщал, что врачи запретили фигуристке нагружать ногу в течение трех месяцев из за хронических болей, а также попросили исключить любые соревновательные прокаты.

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Также в списке отсутствует чемпионка мира Елизавета Туктамышева, которая пропускает сезон.

ПОЛНОСТЬЮ СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ВЫГЛЯДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: