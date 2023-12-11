Акатьева не вошла в число участниц чемпионата России по фигурному катанию

Софья Акатьева не включена в список участниц чемпионата России по фигурному катанию, который опубликован на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Акатьева не вошла в число участниц чемпионата России по фигурному катанию
© Матч ТВ

Акатьева является действующей чемпионкой России. «Матч ТВ» в ноябре сообщал, что врачи запретили фигуристке нагружать ногу в течение трех месяцев из за хронических болей, а также попросили исключить любые соревновательные прокаты.

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Также в списке отсутствует чемпионка мира Елизавета Туктамышева, которая пропускает сезон.

ПОЛНОСТЬЮ СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ВЫГЛЯДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

женщины: Мария Агаева, Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Камила Валиева, Алина Горбачева, Ксения Гущина, София Захарова, Елизавета Куликова, Арина Кшецкая, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Мария Талалайкина, Анна Фролова, Людмила Фурсова, Майя Хромых, Вероника Яметова;

мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Алексей Ерохов, Федор Зонов, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Даниил Постарнаков, Роман Савосин, Александр Самарин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Семен Соловьев, Григорий Федоров, Илья Яблоков;

спортивные пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Алена Косторная/Георгий Куница, Елизавета Кулешова/Владимир Следь, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Майя Шегай/Игорь Шамшуров;

танцы на льду: Варвара Жданова/Тимур Бабаев Смирнов, София Качушкина/Марк Волков, Ксения Краусова/Даниил Корочкин, Варвара Курносенко/Федор Варламов, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Александра Прокопец/Александр Васькович, Дарья Савкина/Александр Вахнов, Александра Степанова/Иван Букин, Софья Тютюнина/Матвей Грачев, Полина Усова/Михаил Антонов, Ирина Хавронина/Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд, Софья Шевченко/Андрей Ежлов.

Чемпионат России пройдет в Челябинске 20–24 декабря.

Фигурное катание, Мария Талалайкина, Илья Яблоков, София Захарова, Ксения Синицына, Елизавета Осокина, Мария Агаева, Вероника Яметова, Елизавета Куликова, Илья Княжук, Наталья Хабибуллина, Анна Фролова, Евгений Устенко, Матвей Ветлугин, Георгий Куница, Даниил Горелкин, Софья Леонтьева, Владислав Дикиджи, Алина Горбачева, Дарья Садкова, Глеб Лутфуллин, Софья Муравьева, Софья Акатьева, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Майя Хромых, Александр Галлямов, Камила Валиева, Аделия Петросян, Ксения Гущина, Алена Косторная, Макар Игнатов, Алексей Ерохов, Александр Вахнов, Петр Гуменник, Елизавета Худайбердиева, Людмила Фурсова, Александра Бойкова, Евгений Семененко, Григорий Федоров, Егор Базин, Екатерина Миронова, Екатерина Анисимова, Дмитрий Алиев, Елизавета Туктамышева, Иван Букин, Александра Степанова, Роман Савосин, Александр Самарин, Анастасия Мишина, Дмитрий Козловский, Михаил Антонов