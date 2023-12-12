«Решение приняла мама». Авербух рассказал, как пришел в фигурное катание
Серебряный призер Олимпийских игр, российский тренер и хореограф Илья Авербух рассказал, как началась его карьера в фигурном катании.
— Как начиналась ваша карьера?
— У каждого из нас есть трогательные истории. В моем детстве мама приняла решение, чтобы я занимался фигурным катанием. Занимался я на открытом катке, меня отовсюду отчисляли. В советской системе всех принимали и так же легко отчисляли. Мама меня вела в другую секцию, а потом приняла решение, что будет сама меня тренировать. При том, что по профессии микробиолог и знала только, что надо руки и ноги тянуть и кричала, что надо сильнее толкаться на льду. Сшила мне комбинезон с надписью «Иа», над которым смеялись ребята хоккеисты.
В одиночном катании у меня ничего не сложилось, не было прыжка. Но тут сыграл большой случай, Людмила Пахомова сказала мне, что надо идти в танцы. Я пошел в ЦСКА. Там полетело все достаточно быстро, — передает слова Авербуха корреспондент «Матч ТВ».
Авербух — серебряный призер Олимпиады 2002 в танцах на льду. Также он является обладателем полного комплекта медалей чемпионатов мира.