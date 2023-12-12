Авербух рассказал, как пришел в фигурное катание

— У каждого из нас есть трогательные истории. В моем детстве мама приняла решение, чтобы я занимался фигурным катанием. Занимался я на открытом катке, меня отовсюду отчисляли. В советской системе всех принимали и так же легко отчисляли. Мама меня вела в другую секцию, а потом приняла решение, что будет сама меня тренировать. При том, что по профессии микробиолог и знала только, что надо руки и ноги тянуть и кричала, что надо сильнее толкаться на льду. Сшила мне комбинезон с надписью «Иа», над которым смеялись ребята хоккеисты.