Кровавое столкновение российских фигуристок назвали «нелепой случайностью»

«Я думаю, что это существенно не изменит ситуацию. Уменьшить количество пар в разминке — это значит, что меньше пар попадают на основные соревнования. У нас и так в этом сезоне большая конкуренция.



Танцоры должны настолько хорошо владеть своим телом и коньком, что должны смотреть на все 360 градусов и учиться избегать подобных ситуаций. В спортивных парах все сложнее, потому что там верхние элементы, и если ты поднял партнершу на вытянутые руки, а кто-то в тебя летит — это катастрофично. Здесь же произошла нелепая случайность», — сказала Соколова.