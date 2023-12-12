Фигуристка Трусова на день станет хоккеисткой

Чемпионка России 2022 года по фигурному катанию Александра Трусова примет участие в хоккейном гала-матче, посвященному открытию катка на "РЖД Арене" в Черкизово. Об этом сообщает Sports.ru.

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Спортсменка вместе со своим отцом станет частью команды легенд хоккея, которые сыграют против звезд "Локомотива".

Матч пройдет в формате двух периодов продолжительностью 15 минут, стартовое вбрасывание состоится в 14:00 по московскому времени.

Трусова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров.

В 2020-м Александра Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, но в 2021-м вернулась в "Хрустальный". В 2022-м она вновь ушла от Тутберидзе ради тренировок в группе Светланы Соколовской.