Фигуристка Евгения Медведева приняла участие в тренировке по спортивному скалолазанию и сравнила себя с цирковым медведем. Видео с ней опубликовано на YouTube-канале Федерации скалолазания России.

На видео двукратная чемпионка мира и Европы примерила специальную форму и обувь для скалолазания, а также пыталась забраться наверх под присмотром опытных спортсменов.

В ходе тренировки она сравнила себя с медведем.

«Я как цирковой медведь на велосипеде», - заявила Евгения Медведева, смеясь, и изобразила как косолапит.