Фигуристка Медведева сравнила себя с цирковым животным
Фигуристка Евгения Медведева приняла участие в тренировке по спортивному скалолазанию и сравнила себя с цирковым медведем. Видео с ней опубликовано на YouTube-канале Федерации скалолазания России.
На видео двукратная чемпионка мира и Европы примерила специальную форму и обувь для скалолазания, а также пыталась забраться наверх под присмотром опытных спортсменов.
В ходе тренировки она сравнила себя с медведем.
«Я как цирковой медведь на велосипеде», - заявила Евгения Медведева, смеясь, и изобразила как косолапит.
Напомним, что Евгения Медведева уехала в Канаду после того, как уступила коллеге по команде Алине Загитовой на Олимпиаде-2018, завоевав серебряную медаль. Позднее фигуристка снова вернулась в Россию к тренеру Этери Тутберидзе, а затем объявила о завершении профессиональной карьеры.