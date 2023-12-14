Тренер Данилкина рассказала о поисках пропавшей Горбачевой

«Мы были все вместе, это было очень страшно. Это самые страшные 48 часов моей жизни, больше не хочу такого никогда испытать. Слава богу, что все закончилось, что все хорошо», — сказала Данилкина.

Спортсменка тренируется под руководством Софьи Федченко . 29 августа мать Горбачевой сообщила о пропаже дочери. Спортсменка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, перед этим поссорившись со своим тренером. Фигуристка проживает вместе с ней в одной квартире.

Девушку искали в районе Покровской набережной. Позже появились записи с камеры видеонаблюдения одного из столичных кафе, где была запечатлена Горбачева. Вечером 29 августа прокуратура сообщила, что фигуристка была найдена в кинотеатре в одном из московских торговых центров. 8 сентября Федченко заявила, что побег Горбачевой не был связан с фигурным катанием.