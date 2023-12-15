Сегодня в Саратове открываются городские катки

Председатель комитета по физической культуре и спорту Николай Кузнецов провел проверку заключительного этапа подготовки катков. Сегодня с 14:00 начнут свою работу стадион «Волга», катки на Театральной площади и в Детском парке. В 18:00 откроет свои двери стадион «Спартак». Напомним, что всего в зимний период в Саратове будут функционировать более 180 объектов. Это 8 катков массового катания, 54 хоккейные коробки, 25 ледовых площадок, 81 площадка для зимнего футбола, 13 лыжных баз.