Тело Олега Протопопова было кремировано в Швейцарии
Тело Олега Протопопова было кремировано в Швейцарии, сообщили в семье фигуриста.
«Протопопов был кремирован в Швейцарии, в Гриндельвальде, сейчас его прах находится в префектуре города.
В настоящее время российские власти делают все возможное, чтобы ускорить доставку праха в Россию, выполнив тем самым волю Олега.
Он неоднократно заявлял, что желает быть похороненным на Волковском кладбище», – сообщили в семье спортсмена.
Протопопов выступал в парном катании с Людмилой Белоусовой, они являются двукратными олимпийскими чемпионами в танцах на льду (1964, 1968).