Советскую киноклассику покажут на катке в Саду имени Баумана
На катке в Саду имени Баумана в декабре, январе и феврале покажут фильмы советского кинематографа. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Всеми любимые советские фильмы уже для нескольких поколений являются традиционным сопровождением новогодних праздников и январских каникул в кругу семьи. В этом году можно наслаждаться классикой отечественного кинематографа не только дома, но и во время активного отдыха на коньках. Кинопоказы на катке в Саду имени Баумана будут проходить с декабря по февраль в будни, а также в выходные и праздничные дни», – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента культуры столицы Алексея Фурсина.
Отмечается, что 18 декабря будут показывать «Сказку о потерянном времени», 19 декабря – картину «Самая обаятельная и привлекательная», 23 декабря – «Воробей на льду», 26 декабря – «Карнавальную ночь», 28 декабря – «Покровские ворота», 29 декабря – «Джентльмены удачи», 30 декабря – «Морозко». 7 января зрители увидят фильм «Ледяная внучка», 14 января – «Новогодние приключения Маши и Вити», а 3 февраля – «Снежную королеву». Подробную афишу опубликуют на сайте сада (sadbaumana.ru) и на страницах в социальных сетях накануне кинопоказов. Дополнительный билет не нужен, оплачивается только вход на каток. Экран, на котором будет транслироваться кино, расположен на улице, поэтому при желании посетители смогут посмотреть фильмы снаружи или из помещения ближайшего кафе.