Советскую киноклассику покажут на катке в Саду имени Баумана

На катке в Саду имени Баумана в декабре, январе и феврале покажут фильмы советского кинематографа. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Всеми любимые советские фильмы уже для нескольких поколений являются традиционным сопровождением новогодних праздников и январских каникул в кругу семьи. В этом году можно наслаждаться классикой отечественного кинематографа не только дома, но и во время активного отдыха на коньках. Кинопоказы на катке в Саду имени Баумана будут проходить с декабря по февраль в будни, а также в выходные и праздничные дни», – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента культуры столицы Алексея Фурсина.