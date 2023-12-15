Линичук официально представили как главу отделения академии "Ангелы Плющенко"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 1980 года в танцах на льду Наталья Линичук возглавила профильное отделение в академии двукратного олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании Евгения Плющенко . Об этом журналистам сообщил Плющенко на открытии новой академии.

"Сегодня мы объявляем открытым отделение танцев на льду, - заявил Плющенко. - Во главе с Натальей Линичук".

"Мы открываем сегодня не только академию "Ангелы Плющенко" в Москве, у нас открыто отделение парного катания, наши юниоры выступают весь сезон, и даже в Кубке Первого канала принимали участие", - сказала продюсер и совладелица академии Яна Рудковская.