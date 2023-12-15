Линичук официально представили как главу отделения академии "Ангелы Плющенко"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 1980 года в танцах на льду Наталья Линичук возглавила профильное отделение в академии двукратного олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании Евгения Плющенко. Об этом журналистам сообщил Плющенко на открытии новой академии.

"Сегодня мы объявляем открытым отделение танцев на льду, - заявил Плющенко. - Во главе с Натальей Линичук".

"Мы открываем сегодня не только академию "Ангелы Плющенко" в Москве, у нас открыто отделение парного катания, наши юниоры выступают весь сезон, и даже в Кубке Первого канала принимали участие", - сказала продюсер и совладелица академии Яна Рудковская.

Линичук вернулась в Россию в начале января. В годы спортивной карьеры она выступала в дуэте с Геннадием Карпоносовым. Позже они стали супругами и работали тренерами в США. Среди учеников 67-летней Линичук и Карпоносова были дуэты Оксана Грищук и Евгений Платов, Анжелика Крылова и Олег Овсянников, Ирина Лобачева и Илья Авербух, Татьяна Навка и Роман Костомаров, Албена Денкова и Максим Ставиский, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Анна Семенович и Владимир Федоров.

Фигурное катание
Олег Овсянников
Анжелика Крылова
Геннадий Карпоносов
Наталья Линичук
Ирина Лобачева
Евгений Платов
Оксана Грищук
Албена Денкова
Максим Ставиский
Максим Шабалин
Оксана Домнина
Роман Костомаров
Владимир Федоров
Илья Авербух
Яна Рудковская
Евгений Плющенко
Анна Семенович
Татьяна Навка
Первый канал