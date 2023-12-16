Трусова сравнила сложность хоккея и фигурного катания

"Играла не впервые, раньше с отцом пробовала. По мне, хоккей сложнее фигурного катания. Соперники все слишком профессиональные, сразу шайбу отбирали. Честно говоря, вообще не готовилась, у меня сегодня выступление, сразу после матча на него поеду. Вышла на лед в фигурных коньках, на хоккейных надо учиться, я не пробовала", - заявила фигуристка.