Трусова сравнила сложность хоккея и фигурного катания

Чемпионка России 2022 года Александра Трусова сравнила сложность фигурного катания и хоккея. Ее слова передает РИА Новости.

Трусова сравнила сложность хоккея и фигурного катания
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15 декабря Трусова участвовала в хоккейном товарищеском матче на открытии катка на "РЖД-Арене" в Москве.

"Играла не впервые, раньше с отцом пробовала. По мне, хоккей сложнее фигурного катания. Соперники все слишком профессиональные, сразу шайбу отбирали. Честно говоря, вообще не готовилась, у меня сегодня выступление, сразу после матча на него поеду. Вышла на лед в фигурных коньках, на хоккейных надо учиться, я не пробовала", - заявила фигуристка.

Трусова сыграла вместе с отцом Вячеславом Трусовым за сборную клубов "Локомотив", вместе с ними на лед вышли футболисты Дмитрий Лоськов, Руслан Пименов, Дмитрий Сычев.

Противостояла им команда легенд хоккея, в составе которой выступили Сергей Бабинов, Сергей Макаров, Евгений Давыдов, Владимир Мышкин, Виктор Шалимов, Сергей Шепелев, Василий Первухин.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Трусова стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. На турнире Трусова установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе.

После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне-2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй.

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