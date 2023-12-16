РУСАДА в ноябре второй раз за 2023 год проверило на допинг фигуристку Валиеву

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ноябре второй раз в 2023 году проверило на допинг олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Камилу Валиеву. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

РУСАДА второй раз за 2023 год проверило на допинг Валиеву
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Первый раз спортсменка проходила тестирование РУСАДА в 2023 году в июле.

В 2022 году Валиева была протестирована РУСАДА трижды (в июле, ноябре и декабре), она продолжает входить в пул тестирования Международного союза конькобежцев (ISU), который ведет постоянный допинг-контроль за российской фигуристкой.

Также Российское антидопинговое агентство проверило в ноябре еще 12 фигуристов. В этот список попали Юлия Артемьева, Алексей Брюханов, Екатерина Чикмарева, Владислав Дикиджи, Алексей Ерохов, Матвей Янченков, Макар Игнатов, Ирина Хавронина, Марк Кондратюк, Софья Муравьева, Дэвид Нарижный и Дарья Садкова. Всего за 11 месяцев 2023 года РУСАДА проверило на допинг 73 фигуристов, самым тестируемым спортсменом стала Аделия Петросян (пять раз).

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Результат проверки пробы от 25 декабря 2021 года был обнародован в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место. Она также является чемпионкой Европы 2022 года.

Слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) прошли 26-28 сентября и продолжились 9-10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации. 9 ноября Валиева была повторно опрошена арбитрами CAS. Ожидается, что Спортивный арбитражный суд вынесет решение по делу спортсменки до 12 февраля 2024 года.

Фигурное катание
Владислав Дикиджи
Дарья Садкова
Софья Муравьева
Марк Кондратюк
Камила Валиева
Аделия Петросян
Макар Игнатов
Алексей Ерохов
Юлия Артемьева