Навка охарактеризовала Путина одним словом

В концертном зале «Зарядье» сегодня проходит собрание инициативной группы избирателей, выдвинувших кандидатуру Владимира Путина на выборы президента Среди избирателей Татьяна Навка — олимпийская чемпионка и супруга президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова , сообщает News.ru

По словам Навки, ей нравится, что президент России поддерживает спорт и спортсменов. На своем примере он показывает, каким должно быть отношение к спортивной деятельности. Олимпийская чемпионка также отметила важность общественной организации «Народный фронт».