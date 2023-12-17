Загитова: мне очень повезло, что я выиграла Олимпиаду

«После Олимпиады спортсмены устают как физически, так и морально. Поэтому это оставляет какой-то след. Могу сказать, что мне очень повезло что я выиграла Олимпиаду. И те эмоции, которые я получила после победы, все перекрывают. Эта Олимпиада оставила отпечаток в моей жизни. Конечно же, я ехала туда с чувством того, что защищаю свою страну, свою честь, Родину, тренеров, всех, кто стоит за спиной – не хотелось их подводить. Поэтому я пыталась сделать максимум от себя, а остальное – как судьи решат. Историю сделали мы с тренерами, потому что я, честно говоря… Когда мне предложили: ты будешь прыгать все во второй половине программы… Честно – у меня началась истерика, потому что я не понимала, как с этим справлюсь. Но, видимо, у них были мысли, что я могу это сделать, за что я им очень благодарна, потому что это сделало всю мою карьеру. Все титулы, которые я получила, это в том числе потому, что мне поставили такой ультиматум. Мы больше в себе сомневаемся, а тренеры развеивают все сомнения. Сказали – надо делать», — сказала Загитова в эфире на радио «Европа-Плюс».