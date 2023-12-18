Российская фигуристка Алина Горбачева рассказала о поддержке коллег по льду после ее скандального побега из дома, передает Metaratings.ru.

«Чувствовала ли я поддержку после всего произошедшего? Очень многие писали мне, поддерживали, за что им большое спасибо. Кто писал? Лиза Худайбердиева, Алина Загитова, Соня Самоделкина. Вообще много кто писал», — сказала Горбачева.

Спортсменка тренируется под руководством Софьи Федченко. 29 августа мать Горбачевой сообщила о пропаже дочери. Спортсменка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, перед этим поссорившись со своим тренером. Фигуристка проживает вместе с ней в одной квартире.