Тренер из сборной РФ сообщила о проблеме с коньками из-за санкций

«Мои спортсмены привыкли кататься в ботинках фирмы Jackson, их производят в Канаде. В связи с санкциями компания прекратила поставлять товар на российский рынок, и единственная возможность купить коньки — это заказывать их через местных жителей, проживающих в США, Европе или Канаде», — заявила тренер РБК Спорт.