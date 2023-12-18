Тренер из сборной РФ сообщила о проблеме с коньками из-за санкций

Тренер фигуристов из сборной РФ сообщила о проблеме с коньками из-за санкций
Спортсмены не могут оперативно купить их, уточнила Елена Соколова.
Её подопечные — победители финала Кубка России 2021/22 Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Танцевальная пара входит в состав национальной сборной по фигурному катанию.
«Мои спортсмены привыкли кататься в ботинках фирмы Jackson, их производят в Канаде. В связи с санкциями компания прекратила поставлять товар на российский рынок, и единственная возможность купить коньки — это заказывать их через местных жителей, проживающих в США, Европе или Канаде», — заявила тренер РБК Спорт.
По словам Елены Соколовой, в прошлом году две пары коньков обходились её подопечным в 56 тыс. рублей; в этом году только за одну пару приходится платить 70 тыс. рублей.