Фигурист рассказал о разнице тренировочного процесса в России и Германии

Фигурист Никита Володин рассказал «Матч ТВ», чем тренировочный подход в Германии отличается от российского.

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В октябре 2022 Володин переехал в Берлин, где тренируется и выступает за сборную Германии в паре с Минервой Хазе. Лучшим результатом дуэта стала победа в финале Гран при в декабре этого года.

В России он выступал в паре с Алиной Устимкиной, Аминой Атахановой и Таисией Собининой. Последней русской партнершей Володина стала Виктория Васильева, после разрыва с которой он был вынужден взять паузу в карьере.

— Чувствуешь, что со временем меняется ментальность? Может, к каким то вещам по другому стал относиться?