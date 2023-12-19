Фигурист рассказал о разнице тренировочного процесса в России и Германии

Фигурист Володин рассказал о разнице тренировочного процесса в России и Германии
Фигурист Никита Володин рассказал «Матч ТВ», чем тренировочный подход в Германии отличается от российского.
В октябре 2022 Володин переехал в Берлин, где тренируется и выступает за сборную Германии в паре с Минервой Хазе. Лучшим результатом дуэта стала победа в финале Гран при в декабре этого года.
В России он выступал в паре с Алиной Устимкиной, Аминой Атахановой и Таисией Собининой. Последней русской партнершей Володина стала Виктория Васильева, после разрыва с которой он был вынужден взять паузу в карьере.
— Чувствуешь, что со временем меняется ментальность? Может, к каким то вещам по другому стал относиться?
— Изменилось отношение к тренировочному процессу: я стал больше отдыхать. Раньше работали до изнеможения. Сейчас же, если плохо себя чувствую или что то болит, могу взять выходной. Здесь к этому нормально относятся. Мне такой подход нравится, — сказал Володин «Матч ТВ».
Фигурист Володин рассказал о разнице тренировочного процесса в России и Германии
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