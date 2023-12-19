Впервые в истории чемпионатов России среди фигуристок не будет ни одной участницы ЧМ

Впервые в истории чемпионатов России по фигурному катанию в женском одиночном не будет спортсменок, ранее выступавших на чемпионатах мира. ЧР у женщин в России проводятся с сезона-1992/1993.

Впервые в истории чемпионатов России среди фигуристок не будет ни одной участницы ЧМ
© Чемпионат.com

Чемпионат России – 2024 пройдёт в Челябинске с 20 по 24 декабря.

Фигурное катание. Чемпионат России, 2024. Женщины. Состав участниц:

Мария Агаева; Екатерина Анисимова; Софья Важнова; Камила Валиева; Алина Горбачёва; Ксения Гущина; София Захарова; Елизавета Куликова; Арина Кшецкая; Софья Муравьёва; Аделия Петросян; Дарья Садкова; Ксения Синицына; Мария Талалайкина; Анна Фролова; Людмила Фурсова; Майя Хромых; Вероника Яметова.

Никто из вышеперечисленных не имеет опыта выступления на ЧМ.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Фигурное катание
Мария Талалайкина
София Захарова
Ксения Синицына
Мария Агаева
Вероника Яметова
Елизавета Куликова
Анна Фролова
Алина Горбачева
Дарья Садкова
Софья Муравьева
Майя Хромых
Аделия Петросян
Ксения Гущина
Людмила Фурсова
Екатерина Анисимова
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости