Костомаров пожалел о согласии на ампутацию

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал в программе на одном из федеральных каналов, что жалеет о данном им согласии на ампутацию конечностей. Его слова приводит «Пятый канал».

Костомарова госпитализировали 10 января с пневмонией. Его состояние оценивалось как тяжелое. В связи с развитием осложнений врачи ампутировали спортсмену обе стопы и пальцы на руках. 8 мая Костомаров опубликовал первый пост после госпитализации, рассказав, что его «вытащили с того света» и ему предстоит «много тяжелой работы над собой». В начале июля его выписали из больницы, после чего он продолжил реабилитацию.

По словам спортсмена, на его решение согласиться на ампутацию повлияла смерть Юлии Началовой. Певица умерла от заражения крови после того, как отказалась ампутировать палец на ноге. Но сейчас он иногда жалеет, что решился на такие крайние меры, чтобы сохранить жизнь, заметил Роман Костомаров.

«Я не хотел быть инвалидом, жить инвалидом, тем более таким. Хоть руки бы оставили. Но вот, Всевышний послал испытание», — отметил он.

Однако с такими мыслями ему помогает справиться семья.