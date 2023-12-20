Прошла жеребьёвка спортивных пар на чемпионате России в Челябинске

Прошла жеребьёвка чемпионата России – 2024 по фигурному катанию среди спортивных пар, передаёт информацию корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина . Соревнования проходят в Челябинске.

Благодаря жеребьёвке стало известно, в каком порядке пары будут представлять свои короткие программы.