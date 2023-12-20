Объявлена сумма призовых на чемпионате России по фигурному катанию

Победители чемпионата России по фигурному катанию получат 2,5 миллиона рублей. Сумму призовых объявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган , слова которого передает РИА Новости .

Коган рассказал, что серебряные призеры получат по 1,5 миллиона, бронзовые — по 1 миллиону. «Сохранили в полном объеме призовые у всех спортсменов, чтобы была достаточная мотивация», — отметил он.