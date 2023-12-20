Антон Сихарулидзе: Без российских спортсменов фигурное катание не такое сочное

"Мы открыты к диалогу, готовы участвовать во всех соревнованиях. Мы находимся в контакте с руководством ISU. У нас с Александром Коганом (генеральным директором ФФККР - прим. "РГ") было взаимодействие, мы обсуждали проблемы фигурного катания в мире и как их решить, - отметил Сихарулидзе на пресс-конференции. - Надеемся на разум, видим, что без российских спортсменов фигурное катание не такое сочное во всех видах".

"Об этом говорят и сами представители ISU, и зарубежные тренеры, - заявил чемпион. - Плюс российские зрители пропали, что за собой тащит целую цепочку проблем со спонсорами, с финансированием. Но ситуация продвигается, надеемся, что скоро мы сможем наслаждаться мировым фигурным катанием. При этом не могу сказать, что в России мы сильно страдаем. Мы нашли себя в нынешних условиях, помогаем ребятам расти и проживать интересную жизнь. Спортсмены не обделены вниманием, вознаграждением за свои выступления. Разговаривая со спортсменами, я не вижу тоски и печали. Да, международная жизнь насыщенная, но если ситуация такая - мы все равно найдем выход из нее".