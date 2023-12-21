Чемпионат России по фигурному катанию, мужчины: во сколько КП, где смотреть

Сегодня, 21 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 в Челябинске свои короткие программы представят спортсмены, выступающие в мужском одиночном катании. Начало прокатов КП — в 13:30 мск.

На чемпионате России выступят следующие фигуристы:

Действующим чемпионом России в мужском одиночном катании является фигурист Евгений Семененко.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2024 доступны в Okko.

Фигурное катание
Евгений Семененко
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