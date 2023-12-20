Мама Ильи Авербуха рассказала, как относится к Лизе Арзамасовой

Актриса и фигурист счастливы в браке три года. Когда Лиза Арзамасова и Илья Авербух публично рассказали о своих отношениях, в их долгосрочность не верил никто — между супругами, напомним, 22-летняя разница в возрасте. Впрочем, этот факт не дает покоя только зевакам из интернета. Мама фигуриста, например, души не чает в невестке.

Юлия Марковна рассказывает KP.RU, что из-за плотного графика Лизы чаще они переписываются, чем видятся вживую. Однако актриса всегда докладывает свекрови, как дела у двухлетнего малыша Льва, чем он занимается и чему новому научился. Супругу Ильи невозможно не любить. «Она добрая, замечательная, хорошо относится к сыну. И такой ребенок у них замечательный, что только молишься, чтобы все было хорошо у них», — отмечает свекровь Арзамасовой.

Напомним, что у Авербуха есть еще один сын от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой: 19-летний Мартин часто проводит время с отцом и его нынешней супругой.