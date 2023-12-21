На чемпионате России отменили жеребьевку перед произвольными программами

«Весь сезон спортсмены выступали в произвольных программах в обратном порядке, всем спортсменам эта система нравится. Главная судейская коллегия приняла решение продолжить эту практику и на чемпионате в Челябинске.



Поэтому в произвольном танце и в других дисциплинах кататься участники чемпионата будут в обратном порядке», – рассказал Коган.