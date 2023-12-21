Степанова и Букин выиграли ритм-танец на чемпионате России — 2024

В Челябинске на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 танцевальные дуэты представили свои ритм-танцы. Первое место по итогам прокатов заняли фигуристы Александра Степанова и Иван Букин. Судьи поставили дуэту 86,90 балла.