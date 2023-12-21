Владислав Дикиджи лидирует после короткой программы на чемпионате России — 2024

В Челябинске на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 фигуристы, выступающие в мужском одиночном катании, представили короткие программы. Лучшим по итогам прокатов КП стал фигурист Владислав Дикиджи. Судьи поставили спортсмену 102,70 балла.

Дикиджи лидирует после короткой программы на чемпионате России — 2024
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Второе место по итогам проката занял действующий чемпион страны Евгений Семененко, получивший 101,19 балла. Третьим стал фигурист Дмитрий Алиев.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2024, Челябинск.

Мужчины. Короткая программа

1. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) — 102,70 балла.

2. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 101,19.

3. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург — Коми) — 99,20.

Фигуристы представят произвольную программу завтра, 22 декабря. Начало прокатов — в 13:45 мск.

Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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