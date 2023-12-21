Дикиджи лидирует после короткой программы на чемпионате России — 2024

В Челябинске на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 фигуристы, выступающие в мужском одиночном катании, представили короткие программы. Лучшим по итогам прокатов КП стал фигурист Владислав Дикиджи. Судьи поставили спортсмену 102,70 балла.