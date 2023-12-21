Чемпионат России в Челябинске, мужчины, короткая программа, результаты: Дикиджи выиграл, Семененко — 2-й, Алиев — 3-й

Евгений выдал умопомрачительный прокат и пробил отметку в 100 баллов. Но Владислав Дикиджи был не согласен отдавать победу.

Семененко борется за звание двукратного чемпиона, но его обошел фигурист-сенсация
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Чемпионат России по фигурному катанию — настоящий праздник для всех любителей этого вида спорта. Интрига закручивается в каждом из видов, но особенно — в мужском одиночном катании. Здесь все буквально дышат друг другу в затылок и… ошибаются. У многих сдают нервы.

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Бывают и серьёзные травмы. Алексей Ерохов экстренно снялся с короткой программы из-за неудачного падения. Боль и разочарование — вот что испытал фигурист, и это настроение передалось его коллегам. Ни Марк Кондратюк, ни Андрей Мозалёв, ни Макар Игнатов не совладали с собой.

Зато Евгений Семененко взял себя в руки и выдал шикарный прокат, пробив отметку в 100 баллов. Кажется, дуэли с Петром Гуменником, который допустил ошибку, не будет. Ученик Алексея Мишина рвётся к званию двукратного чемпиона России.

И только один человек может его остановить. Блестящий фигурист-сенсация Владислав Дикиджи повторил сюжет одного из этапов Гран-при и обставил Семененко. Как?!

Гуменник перестарался с трикселем, а Алиев взорвал зал

Уже в первой разминке у мужчин было жарко: среди участников были фигуристы топ-уровня старого и нового поколений. Одним из таких был Глеб Лутфуллин, которому выпала честь открывать соревнования. К сожалению, не всё получилось у ученика Алексея Мишина. Спортсмен упал с четверного риттбергера, затем «клюнул» на каскаде четверной сальхов — тройной тулуп, с тройным акселем он справился, но сам прыжок был не самым эстетичным. Не самое удачное выступление Глеба, за которое он получил 77,52 балла.

Чистый прокат выдал дебютант чемпионата России Семён Соловьёв. С одним квадом и трикселем он заработал 87,56 балла. Следом за учеником Артура Гачинского на лёд вышел один из фаворитов турнира. Пётр Гуменник приехал в Челябинск, чтобы взять реванш у Евгения Семененко и наконец завладеть золотой медалью. С мощной постановкой под русскую версию песни Sonne группы Rammstein Петя вполне мог захватить лидерство в короткой программе.

Воспитанник Вероники Дайнеко начал прокат с классного каскада из четверного сальхова и тройного тулупа, затем приземлил квад-риттбергер. Казалось, вот-вот Гуменник улетит в космос, но на финальном тройном акселе случилась обидная ошибка — фигурист увлёкся хореографией и упал. Эмоции явно захлестнули Петю, но с другой стороны — его вторая оценка от этого только стала выше. Судьи поставили спортсмену 91,84.

Шикарное танго Матвея Ветлугина, увы, не прозвучало на арене «Трактор». Из-за многочисленных ошибок программа ученика Алексея Мишина выглядела блёкло. Фигурист недокрутил триксель, упал с квад-тулупа и вместо комбинации 3+3 лутц-риттбергер сделал каскад 3+2 с тулупом. Естественно, всё это повлияло на результат — 76,10 балла. Череда неудач постигла и Романа Савосина, который смог сделать каскад из четверного и тройного тулупов, но ошибся на трикселе и упал с квад-сальхова. Нервное напряжение на чемпионате страны захватило даже столь опытного спортсмена. Арбитры оценили его прокат в 88,19 балла.

А вот Дмитрий Алиев на растерялся и под «Любэ» выдал умопомрачительное выступление. Чемпион Европы — 2020 начал прокат с блестящего каскада четверной тулуп — тройной тулуп, закрепил успех четверным сальховом и тройным акселем. Как только замолкла музыка, зал заполнили громкие аплодисменты. Проникновенное катание показал Дима — он ещё раз доказал, что он великолепно владеет коньком и отлично передаёт эмоции. Судьи были под впечатлением и поставили 99,20 балла.

Страшная травма конкурента заставила Кондратюка волноваться

Фёдор Зонов не совладал с нервами и не исполнил ни один прыжок чисто, поэтому откатился в конец турнирной таблицы с результатом в 66,78 балла. Коронный четверной лутц подвёл Александра Самарина, который упал с первого прыжка. Триксель ему покорился, а вот на втором лутце вновь ошибка — «бабочка». Фигурист лишился элемента, поэтому ждать высоких оценок не приходилось — 71,95 балла.

Небезупречен был и ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов. Фигурист упал с квад-сальхова, но сделал триксель и каскад 3+3. На непрыжковых элементах спортсмен потерял уровни, чем был точно недоволен. После проката Даня скривился — срыв его расстроил. Арбитры оценили прокат в 86,97 балла. Квад-сальхов Алексея Ерохова постигла та же участь, что и у соперника — падение. Каскад из четверного и тройного тулупов он сделал, но после тройного акселя фигурист оказался на льду. И это падение стало роковым — продолжить выступление Ерохов не смог. По первым впечатлениям фигурист получил неприятную травму голеностопа.

Снятие конкурента — очень волнительный момент, и Марк Кондратюк, который выходил на лёд следом, не мог на это не отреагировать. Ученик Светланы Соколовской боролся — приземлил с помаркой четверной лутц, ошибся на трикселе, но устоял, а вот после квад-сальхова случилось падение. Фигурист остался без каскада. В эмоциональном плане Марк не выложился на все сто процентов — нервозность сквозила в каждом движении. На дорожке шагов и вращениях он потерял уровни. В итоге Кондратюк получил 80,97 балла.

С новой короткой программой вышел на челябинский лёд Андрей Мозалёв. Постановка под инструментальный кавер группы The Prodigy подошла фигуристу как влитая. Чёткие линии, красивые вращения, эмоциональная дорожка шагов и шикарный кораблик в несколько оборотов. Тем не менее не все элементы получились у Андрея — квад-сальхов и триксель были сделаны уверенно, но с квад-тулупа ученик Кирилла Давыденко упал, из-за чего потерял каскад. Судьи поставили Мозалёву лишь 80,71 балла.

Не удалось болельщикам увидеть четверной лутц от Григория Фёдорова, который упал. Зато фигурист сделал каскад четверной тулуп — тройной тулуп, на тройном акселе у него была небольшая помарка. Его оценка — 81,47 балла. Илья Яблоков с помаркой выполнил четверной тулуп, приземлил триксель и больше не ошибался.

Спортсмен заработал от судей 83,99 балла. Макар Игнатов начал свою короткую программу с великолепного четверного риттбергера, затем он исполнил каскад из четверного и тройного тулупов, но упал с тройного акселя. Увы, эта ошибка сильно расстроила ученика Евгения Рукавицына: он потерял концентрацию и на других элементах — вращения и дорожка шагов выглядели неубедительно. Арбитры присудили Игнатову 89,73 балла. Даниил Постарнаков порадовал выступлением без падений, но исполнил фигурист только квад-тулуп и триксель, на каскаде 3+3 сделал помарку. Его результат — 77,54 балла.

Главная сенсация этого сезона, Владислав Дикиджи, не стал сдерживаться и выдал феерический прокат под современную обработку «Времён года» Антонио Вивальди. Четверной лутц, каскад четверной сальхов — тройной тулуп и тройной аксель — ученик Олега Татаурова показал соперникам, как надо кататься. Дальше фигурист поймал кураж и выдал прекрасное эмоциональное катание на высочайших скоростях. Зал приветствовал Влада стоя. Безукоризненное выступление, достойное оценки в 102,70 балла.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Закрывать соревнования в короткой программе у мужчин предстояло действующему чемпиону России Евгению Семененко. «Грустный клоун» начал свою трогательную исповедь с прекрасного каскада из четверного и тройного тулупов, а продолжил четверным сальховом и тройным акселем. Вдохновенное катание продемонстрировал спортсмен, полностью выложившись на непрыжковых элементах. И судьи это оценили — 101,19 балла.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Если Женя сохранит подобный настрой, то вопрос о том, кому уйдёт титул чемпиона страны, не будет стоять. Семененко поборется за звание двукратного!

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