Фигурист Алиев поделился впечатлениями от «Слова пацана»

Фигурист Алиев: «Понравилось «Слово пацана», Ералаша жалко»
они популярный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».
В четверг фигуристы представили короткие программы на чемпионате России в Челябинске. Дикиджи показал лучший результат, за прокат он получил 102,70 балла. Второе место занял Семененко (101,19), третий результат показал Алиев (99,20).
— Смотрели ли вы «Слово пацана»?
— Посмотрел, мне понравилось. Ералаша жалко, — передает слова Алиева корреспондент «Матч ТВ».
— Я не смотрел. Но мемасики появляются в интернете, — передает слова Семененко корреспондент «Матч ТВ».
— Не смотрел сериал, — передает слова Дикиджи корреспондент «Матч ТВ».