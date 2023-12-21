Олимпийская чемпионка объяснила возвращение в РФ из США через 30 лет

«В Америке оставалась дочь, у которой появилась семья, собственные дети. Хотелось подольше побыть рядом с ними, почувствовать себя мамой и бабушкой, помогать в меру возможностей. К тому же не в моих правилах оставлять близким кредиты, связанные с тем же домом. Нужно было их закрыть и уже потом думать об отъезде», — объяснила спортсменка.