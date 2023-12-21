Олимпийская чемпионка объяснила возвращение в РФ из США через 30 лет

Линичук рассказала о возвращении в Россию спустя 30 лет жизни в США
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Линичук рассказала о возвращении в Россию спустя 30 лет после отъезда. Об этом сообщает «RT на русском».
По словам Линичук, она уже долгое время хотела вернуться в Россию, но не могла из-за семейных обязательств. При этом 67-летняя спортсменка переехала в США ещё в 1990-х годах. Вернулась в Россию Линичук только в начале 2023 года — тогда она заявила, что хочет поработать с российскими спортсменами.
«В Америке оставалась дочь, у которой появилась семья, собственные дети. Хотелось подольше побыть рядом с ними, почувствовать себя мамой и бабушкой, помогать в меру возможностей. К тому же не в моих правилах оставлять близким кредиты, связанные с тем же домом. Нужно было их закрыть и уже потом думать об отъезде», — объяснила спортсменка.
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