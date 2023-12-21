«Поспешишь – людей насмешишь». Бойкова высказалась о досадной ошибке на ЧР

Козловский: Очень обидно, потому что прокат был близкий к тому, чтобы быть выдающимся. Правда, наверное, из всех выступлений самый лёгкий, воздушный, игривый прокат был сегодня. Обидно, что была допущена абсолютно глупая помарка. Я уверен, что она общего впечатления не испортила, но лично нам досадно. Бойкова: Я поспешила оттолкнуться, немножко не доехала дугу, из-за этого вылетел корпус, полетела не в оси. Поспешишь — людей насмешишь, больше так делать не надо. Как Челябинск? Прекрасно! Как всегда? Как всегда, арена в Челябинске очень громкая, очень приветливая, и мы рады здесь выступать. Козловский: Посмотрите, четверг, вечер, люди по идее должны быть уставшими после работы, а они приходят смотрят.