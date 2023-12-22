Чемпионат России по фигурному катанию, женщины: во сколько КП, где смотреть
Сегодня, 22 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 в Челябинске женщины представят свои короткие программы. Начало прокатов — в 17:00 мск.
Спортсменки, согласно жеребьёвке, выйдут на лёд в следующем порядке:
1. Майя Хромых (Москва).
2. Екатерина Анисимова (Тульская область).
3. Вероника Яметова (Свердловская область).
4. Аделия Петросян (Москва).
5. Мария Талалайкина (Санкт-Петербург).
6. Ксения Синицына (Москва).
7. Софья Важнова (Москва).
8. Елизавета Куликова (Москва).
9. Людмила Фурсова (Санкт-Петербург).
10. Дарья Садкова (Республика Марий Эл).
11. София Захарова (Санкт-Петербург).
12. Анна Фролова (Санкт-Петербург).
13. Мария Агаева (Москва).
14. Софья Муравьёва (Москва).
15. Алина Горбачёва (Тверская область).
16. Арина Кшецкая (Санкт-Петербург).
17. Ксения Гущина (Санкт-Петербург).
18. Камила Валиева (Москва).
Действующей чемпионкой России в женском одиночном катании является Софья Акатьева.
Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2024 доступны в OkkoOkko.