Иван Букин: приехал бы ещё на десять чемпионатов России!

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, прокомментировали победу на чемпионате России — 2024 в Челябинске. Для фигуристов это третье золото чемпионата России: ранее они выигрывали турнир в 2021 и 2022 годах.

«Можно ли назвать этот чемпионат России самым запоминающимся? Думаю, однозначно да — много произошло перемен, в том числе у нас. Мы поменяли тренеров, команду, условия. Очень был ответственный сезон, в каких-то моментах он был сложный. Сезон не закончился, он действительно особенный, в чём-то непривычный, мы что-то приобрели», — передают слова Степановой корреспонденты «Чемпионата» Анастасия Матросова и Яна Левхина.

«Чемпионат России — это очень круто, это всегда эмоции, которые тяжело передать. Хочется со всеми ими поделиться. В десятый раз приезжая сюда я понял, что просто обожаю фигурное катание, обожаю свою работу. Ты много работаешь, везде есть минусы и плюсы, но эти эмоции, которые получаешь на этих стартах… Я бы ещё на десять приехал», — отметил Букин.