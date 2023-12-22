Фигурист Иван Букин пообещал посмотреть сериал про Гену Букина

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин рассказали, какой сериал планируют посмотреть после окончания чемпионата России.

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Степанова/Букин стали лучшими как в короткой, так и в произвольной программе и заняли на турнире, проходящем в Челябинске, первое место с результатом 217,72 балла. Степанова и Букин, пропустившие прошлый сезон из за рождения ребенка у Александры, стали трехкратными чемпионами России.

— Смотрите ли сериал про Гену Букина?

— Я гляну, мне интересно. «Счастливы вместе» смотрел, веселый ситком. Сейчас, конечно, там «Слово пацана» и так далее, — передает слова Букина корреспондент «Матч ТВ».

— Там же еще соседи были, Степановы, Елена которая, — отметила Степанова.