Камила Валиева выиграла короткую программу на ЧР по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

Валиева без технических ошибок и выразительно исполнила прокат, преодолев отметку в 80 баллов - 81,85.

- Счастлива, что прокатала короткую. На сегодня можно выдохнуть, но в произвольной надо показать все, на что способна. Было непросто, но мы с тренерами сделали все возможное, чтобы выступить достойно, - сказала Валиева в эфире Первого канала.

Еще одна фигуриста Этери Тутберидзе Аделия Петросян заняла второе место, получив за короткую программу 79,06 балла.

Аделия - единственная одиночница, которая по ходу серии Гран-при удачно исполняла элементы ультра-си: и аксель в 3,5 оборота, и четверные прыжки. Однако на ЧР Петросян ограничилась лишь двойным акселем.

- Прокатом в целом довольна, но не было тройного акселя, к моему сожалению, я его потеряла за две недели до чемпионата России, и это моя вина и ошибка, что я его не вернула, - рассказала Петросян журналистам. - Хочу извиниться перед зрителями, которые видели в заявке тройной аксель, а в итоге я сделала двойной. Надеюсь, что больше такой оплошности я не допущу.

Софья Муравьева, которая тренируется у Евгения Плющенко, могла претендовать на лидерство, ведь она исполнила аксель в 3,5 оборота. Но упала, что называется, на ровном месте, на дорожке шагов. У Муравьевой промежуточный третий результат - 78,33.