Чемпионат России по фигурному катанию-2024. Петросян лидирует после первой разминки, Валиева, Муравьева, Горбачева и Фролова выйдут на лед с короткими программами
22 декабря на чемпионате России фигуристки покажут короткие программы.
Чемпионат России по фигурному катанию-2024
Челябинск
Женщины
Короткая программа
Начало – 17:00 по московскому времени (22 декабря), прямая трансляция – на сайте Первого канала, с 19:45 – в телеэфире Первого канала.
После первой разминки
1. Аделия Петросян – 79,06
2. Ксения Синицына – 75,21
3. Вероника Яметова – 73,86
4. Майя Хромых – 68,40
5. Екатерина Анисимова – 66,20
6. Мария Талалайкина – 56,29
Вторая разминка
7. Софья Важнова
8. Елизавета Куликова
9. Людмила Фурсова
10. Дарья Садкова
11. София Захарова
12. Анна Фролова
Третья разминка
13. Мария Агаева
14. Софья Муравьева
15. Алина Горбачева
16. Арина Кшецкая
17. Ксения Гущина
18. Камила Валиева
Чемпионат России по фигурному катанию-2024. Петросян лидирует после первой разминки, Валиева, Муравьева, Горбачева и Фролова выйдут на лед с короткими программами
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