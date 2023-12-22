Камила Валиева лидирует после исполнения короткой программы на ЧР в Челябинске

Камила Валиева захватила лидерство после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, проходящем в Челябинске. Фигуристка завершила прокат с результатом 81,85 балла. На втором месте после короткой программы Аделия Петросян, набравшая 79,06 балла. На третьем месте Софья Муравьёва (78,33).