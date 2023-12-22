Камила Валиева лидирует после исполнения короткой программы на ЧР в Челябинске
Камила Валиева захватила лидерство после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, проходящем в Челябинске. Фигуристка завершила прокат с результатом 81,85 балла. На втором месте после короткой программы Аделия Петросян, набравшая 79,06 балла. На третьем месте Софья Муравьёва (78,33).
Фигурное катание. Чемпионат России — 2024, Челябинск Женщины. Короткая программа
1. Камила Валиева (Москва) — 81,85. 2. Аделия Петросян (Москва) — 79,06. 3. Софья Муравьёва (Москва) — 78,33. 4. Ксения Синицына (Москва) — 75,21. 5. Вероника Яметова (Свердловская область) — 73,86.
Соревнования в произвольной программе у фигуристок состоятся в субботу, 23 декабря. Начало прокатов — в 15:00 мск.
Трансляции чемпионата России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.