Тарасова высмеяла форму российской фигуристки в прямом эфире
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в прямом эфире России в Челябинске.
Специалисту не понравилось выступление 21-летней спортсменки в короткой программе турнира.
«Не хочется никого обижать. Но… надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику. На мой взгляд», — заявила она.
Талалайкина каталась под флагом Италии с декабря 2021-го по октябрь 2022-й. Она вернулась в Россию в группу тренера Евгения Рукавицына.
Под его руководством Талалайкина тренировалась до конца сезона-2020/2021. Она становилась бронзовым призером этапов и финала Кубка России. На чемпионате страны сезона-2021 фигуристка заняла девятое место.
Lenta.ru: главные новости