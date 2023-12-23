Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России
В Челябинске на чемпионате России по фигурному катанию — 2024 фигуристы, выступающие в парном катании, представили произвольные программы. Лучшим по итогам двух прокатов стал дуэт Анастасия Мишина/Александр Галлямов. По сумме двух прокатов спортсмены набрали 244,85 балла.
Вторыми стали победители чемпионата России прошлого года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набравшие 236,32 балла. На третьем месте расположились Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (227,97).
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