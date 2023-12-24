Медведева объяснила, зачем брала гречку и спички при переезде в Канаду

Российская фигуристка Евгения Медведева описала переезд в Канаду. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Спортсменка назвала событие шагом в бездну. «Одна женщина сказала нам взять с собой гречку, спички и мед. Мол, там глушь, и ничего нет. Мы с перепугу все это взяли. Но понятно, что это все есть», — рассказала она.

С 2018 по 2020 год Медведева тренировалась под руководством тренера Брайана Орсера в Канаде. В сентябре 2020 года спортсменка объявила о возвращении к Этери Тутберидзе, с которой занималась ранее.