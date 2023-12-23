Навка рассказала об участии Пескова в создании номера ее ледового шоу

Навка призналась, что Песков участвовал в создании номера для ее нового шоу
Татьяна Навка, олимпийская чемпионка Турина в танцах на льду, рассказала, что ее супруг, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, принял участие в создании ее нового шоу «Вечера на хуторе». Об этом пишет РБК.
Премьера ледового шоу прошла на столичной арене «Мегаспорт». Сама Навка исполнила в нем роль Екатерины II.
«По секрету могу вам даже сказать, что в создании одного из номеров принимал участие мой супруг. Он подсказал идею музыки для номера Оксаны и Вакулы. Так что работаем всей семьей», — призналась фигуристка.
По данным портала, в шоу задействованы титулованные спортсмены, чемпионы России, Европы и мира. Среди них — Повилас Ванагас, Камила Валиева, Маргарита Дробязко, Виктория Синицина, Аделина Сотникова.
Ранее сообщалось, что Роман Костомаров, партнер Навки на Играх в Турине, впервые вышел на лед на коньках после ампутации