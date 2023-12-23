Чемпионка России Аделия Петросян рассказала, почему расстроилась после победного проката

Российская фигуристка Аделия Петросян, выигравшая чемпионат России — 2024 в женском одиночном фигурном катании, рассказала, почему расстроилась после победного проката.

Чемпионка России Аделия Петросян рассказала, почему расстроилась после победного проката
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«Эмоции очень разные. Я и в шоке, и расстроена, и очень рада. Почему расстроена? Была цель собрать четверной флип и четверной тулуп, но получились только два тулупа», — приводит слова Петросян Первый канал.

Напомним, российская фигуристка Аделия Петросян выиграла чемпионат России — 2024 в женском одиночном фигурном катании. По сумме двух программ спортсменка получила от судей 246,53 балла.

Второй стала Софья Муравьёва, за короткую и произвольную программы набравшая 239,40 балла. Замкнула тройку лидеров олимпийская чемпионка 2022 года Камила Валиева, которая получила по сумме двух программ 237,99 балла.

Фигурное катание
Софья Муравьева
Камила Валиева
Аделия Петросян
Первый канал
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