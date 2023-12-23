Песков высоко оценил новое ледовое шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высоко оценил спектакль на льду "Вечера на хуторе", который поставила его жена, олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Об этом сообщает ТАСС. "Здорово! Прекрасно! Супер!" - поделился впечатлениями представитель Кремля. Он признался, что первый раз увидел спектакль, так как не смотрел репетиции. Песков обратил внимание на выбор сюжета для спектакля. В основу "Вечеров на хуторе" легли произведения писателя Николая Гоголя. В пятницу и субботу на арене "Магаспорт" прошли премьерные показы мультимедийного шоу, которое продолжится до 7 января. В нем участвуют чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова, титулованный фигурист Петр Чернышев и другие. До этого Навка заявила, что в создании нового ледового шоу "Вечера на хуторе" принимала участие вся ее семья.