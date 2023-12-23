Тарасова призвала ученицу Тутберидзе не показываться на «аудиторию всей страны»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала выступление и форму подопечной Этери Тутберидзе Майи Хромых на чемпионате России в Челябинске.
"Она чемпионка по падениям, вот что я вам скажу, четыре раза не каждый позволит себе упасть. Она такая большая, что… Если получается, что так ты оформляешься, может, лучше не участвовать, побыть дома: потренироваться или просто побегать, привести себя в порядок, когда приведешь себя в порядок — тогда показываться на аудиторию всей страны. Мне жаль, что мы ее видим сейчас. Потому что годочек можно и пропустить, ничего страшного в этом нет", - сказала Тарасова в прямом эфире.
Во время исполнения произвольной программы Хромых четырежды упала при выполнении элементов. В итоге фигуристка заняла последнее 18-е место, набрав на 82 балла меньше, чем у победительницы.
Победу одержала другая ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, набравшая 246,53 балла. Второе место заняла Софья Муравьева (239,4 балла). Третьей стала Камила Валиева (237,99 балла), которая была лидером после короткой программы.