Тарасова призвала ученицу Тутберидзе не показываться на «аудиторию всей страны»

"Она чемпионка по падениям, вот что я вам скажу, четыре раза не каждый позволит себе упасть. Она такая большая, что… Если получается, что так ты оформляешься, может, лучше не участвовать, побыть дома: потренироваться или просто побегать, привести себя в порядок, когда приведешь себя в порядок — тогда показываться на аудиторию всей страны. Мне жаль, что мы ее видим сейчас. Потому что годочек можно и пропустить, ничего страшного в этом нет", - сказала Тарасова в прямом эфире.