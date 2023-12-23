Роман Костомаров: Отдал бы все, чтобы снова стать здоровым
Фигурист Роман Костомаров заявил, что отдал бы всё, чтобы снова быть здоровым. Он рассказал, как ему приходилось преодолевать себя, чтобы вернуться к жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью спортсмена в эфире Первого канала.
«Я бы все отдал (чтобы быть здоровым), все деньги. Бедным был бы. Когда ты этого лишаешься, думаешь: "Верните мне все. Я буду вас холить, любить и лелеять"», — сказал Костомаров.
По его словам, порой СМИ просто выдумывали информацию о его состоянии, лечении в Германии, смерти, операции на глазах. Самым сложным было показать себя, показаться на людях, преодолеть замкнутость. Роману помогло чувство самоиронии и обещание самому себе: вернуться домой только на ногах, не в инвалидной коляске.
Костомаров был госпитализирован с пневмонией 10 января и провел в больнице 175 дней. Из-за некроза ему провели несколько ампутаций рук и ног. Однако спортсмен не пал духом, стал упорно тренироваться и смог вести обычную жизнь. Теперь россияне считают Романа Костомарова спортсменом 2023 года, совершившим настоящий подвиг в преодолении трагических жизненных обстоятельств.