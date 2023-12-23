Роман Костомаров: Отдал бы все, чтобы снова стать здоровым

Фигурист Роман Костомаров заявил, что отдал бы всё, чтобы снова быть здоровым. Он рассказал, как ему приходилось преодолевать себя, чтобы вернуться к жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью спортсмена в эфире Первого канала.

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«Я бы все отдал (чтобы быть здоровым), все деньги. Бедным был бы. Когда ты этого лишаешься, думаешь: "Верните мне все. Я буду вас холить, любить и лелеять"», — сказал Костомаров.

По его словам, порой СМИ просто выдумывали информацию о его состоянии, лечении в Германии, смерти, операции на глазах. Самым сложным было показать себя, показаться на людях, преодолеть замкнутость. Роману помогло чувство самоиронии и обещание самому себе: вернуться домой только на ногах, не в инвалидной коляске.