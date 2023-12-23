Российская фигуристка ответила на насмешку Тарасовой над ее весом
Российская фигуристка Мария Талалайкина ответила на насмешку заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой над ее весом. Ее слова приводит «Матч ТВ».
Спортсменка заявила, что знает о своей проблеме.
«Я пыталась всеми способами мне известными скинуть вес, у меня вроде и получалось, но потом все назад. И я просто старалась хотя бы этот вес держать», — рассказала она.
22 декабря Тарасова высмеяла выступление Талалайкиной в короткой программе чемпионата России, прошедшего в Челябинске. Она заявила, что надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику.
На чемпионате России Талалайкина заняла предпоследнее 17-е место, набрав в общей сложности 169,80 баллов. Она становилась бронзовым призером этапов и финала Кубка России.
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